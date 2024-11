RIMANE SCHIACCIATO TRA DUE CAMION DELLA DIFFERENZIATA: IN CONDIZIONI SERIE UN OPERAIO DELLA RIECO

E' ricoverato per un trauma lombare un operatore della ditta Rieco che stava effettuando il servizio di raccolta della differenziata a Giulianova, stamattina alle 6.30 in via Monfalcone.

L'uomo, di 57 anni, è rimasto schiacciato tra due furgoncini della raccolta, perché uno si sarebbe sfrenato. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo al Mazzini di Teramo. Indagano i Carabinieri, e la Medicina del Lavoro.