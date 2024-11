UN GENITORE CI SCRIVE / “QUELLO CHE ACCADE DA E PER IL PASCAL È INDECENTE”

In qualità di genitore di uno studente del Delfico, rilevo che quello che sta avvenendo da e per il Pascal e nei suoi pressi è semplicemente indecente. Centinaia di ragazzi per strada, alla ricerca di un autobus, che spesso non esiste perchè non vi è stato un adeguamento dei mezzi rispetto ai flussi, soprattutto negli orari di entrata e uscita; studenti che vagano cercando di entrare nel bus strapieno. E come se non bastasse, i controllori si sono accaniti dispensando raffiche di multe. Pagare il biglietto è un dovere, ma in una situazione di tale emergenza ci si sarebbe aspettati comprensione e non il contrario. Centinaia di genitori, cercano sollievo alla loro solitudine nelle chat, aspettano risposte dalla politica tutta, ma non arriva nulla oltre alle parole. Così come ancora non arrivano risposte sul sequestro/dissequestro del Delfico, tema che pare divenuto secondario.

David Mancini