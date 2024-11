CALENDARIO "PRATI DI TIVO": IL DECENNALE LA PRESENTAZIONE SABATO 16 NOVEMBRE (ORE 18.30)

Lapresentazione si terrà sabato 16 novembre prossimo a Teramo presso l’Auditorium Santa Maria Bitetto in via Stazio 48 alle ore 18.30. Insieme al patron della SIGET, Erminio Di Lodovico, e al fotografo che ha realizzato le immagini del Calendario 2025, il teramano Alessandro De Ruvo, interverranno i tanti fotografi che in questi 10 anni hanno generosamente offerto le loro foto per il progetto "Prati di Tivo”.

Una rapida carrellata sulle edizioni passate: il primo indimenticabile Calendario del 2016, dedicato alle attività di svago all’aria aperta ai Prati di Tivo; poi quello 'storico' del 2017, con le affascinanti immagini d’epoca dai primi del Novecento agli anni Sessanta; il terzo Calendario, nel 2018, interamente dedicato alla pratica dello scialpinismo sul Gran Sasso; il quarto (2019) con soggetto esclusivo la “montagna” e i suoi paesaggi; il quinto, anno 2020, con le montagne animate dalla presenza di tante donne e tanti uomini che le percorrono in ogni stagione dell'anno alla ricerca di pace e emozioni; il sesto, nel 2021, con le suggestive e inedite inquadrature dall’alto degli straordinari paesaggi della montagna più amata degli Appennini; e poi l’edizione 2022, dedicata alle attività sportive praticabili ai Prati; l’ottavo Calendario, edizione 2023, con soggetto le alte vette del Gran Sasso, e il nono, l’anno in corso, dedicato alle immagini più sognanti del Gran Sasso.

Per il decennale, il Calendario SIGET “Prati di Tivo” è firmato dal teramano Alessandro De Ruvo, che aveva già realizzato l’edizione 2019: De Ruvo ci propone prospettive e vedute inedite della Montagna appenninica per eccellenza, rese possibili grazie alla sua assidua frequentazione – ormai da decenni – degli angoli più reconditi e inesplorati di Laga e Gran Sasso. Per questo importante traguardo dei dieci anni, per la prima volta il Calendario SIGET si apre all’altra grande catena montuosa più a nord del nostro territorio, i Monti della Laga, con tre scatti che la ritraggono in alcuni degli angoli più nascosti e suggestivi.