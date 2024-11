LAVORI PER LA RETE GAS IN VIA DE ALBENTIIS, LE MODIFICHE AL TRAFFICO

La ditta EDIL FINO 2003 S.R.L., su incarico della società 2i Rete Gas S.P.A., nei prossimi giorni dovrà effettuare lavori di adeguamento della distribuzione sulla rete metano, nella zona di Via De Albentiis. Si è reso pertanto necessario emanare una Ordinanza di chiusura al traffico di Via Antonio De Albentiis, nel tratto compreso tra le intersezioni di Via Filippo Masci e Via Orto Agrario. L’Atto disciplina la circolazione degli autoveicoli impartendo che:

dal 18 Novembre 2024 fino al 29 Novembre 2024, in Via Antonio De Albentiis, nel tratto compreso tra le intersezioni di Via Filippo Masci e Via Orto Agrario, sia vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli ad eccezione di residenti e dimoranti;

dal 18 Novembre 2024 fino al 29 Novembre 2024, in Via Antonio De Albentiis nel tratto compreso tra le intersezioni di Via Filippo Masci e Via Giovanni Bona, sia invertito il senso di marcia in direzione di quest’ultima;

dal 18 Novembre 2024 fino al 29 Novembre 2024, in Via Rodolfo Iracinto, sia invertito il senso di marcia in direzione di Via Ponte San Giovanni;

dal 18 Novembre 2024 fino al 29 Novembre 2024, in Via Campo Fiera, dall’incrocio con Via Ponte San Giovanni a Via Giovanni Bona, sia istituito il senso unico di marcia in direzione di Via Giovanni Bona;

dal 18 Novembre 2024 fino al 29 Novembre 2024, Via Ponte San Giovanni sia percorribile solo in direzione Via Campo Fiera .