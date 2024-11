VIDEO / FRACASSA: “ LA DE JACOBIS HA UNA VULNERABILITÀ DELLO 0,08… NON LO 0,65 RIFERITO DAL SINDACO ALLE MAMME… VADO IN PROCURA”

Se fosse un agente segreto al servizio di Sua Maestà, la De Jacobis, con il suo indice di vulnerabilità sismica 008, sarebbe un collega di James Bond. Invece, siccome è una scuola al servizio dei nostri figli, quell’indice è una domanda senza risposta, una punta di acciaio infilata nel cuore di tutte le famiglie. Perché sì, è vero, nel rispondere al consigliere Fracassa, l’ingegnere comunale Manetta (Rup del progetto) ha spiegato che le sue osservazioni erano riferite alla progettazione - poi scartata - di una ditta, ma è vero anche che sono emersi dettagli che non attengono alla progettazione, ma alla scuola. Alla struttura stessa della scuola, a cominciare proprio da quell’indice di vulnerabilità, che è 0,08. Cioè quello che venne alla luce dopo il terremoto, quando - sotto il Sindaco Brucchi - si elaborarono tutti gli indici.

“Se quello è il numero, cioè 0,08, tanto che venne chiuso il piano superiore - chiede Fracassa - perché il Sindaco ha detto alle madri che quella è una scuola con un indice di 0,65”?

E non è tutto, perché lo stesso Fracassa legge in Consiglip alcuni passi della relazione del Rul, specie quando scrive: “…. in data 6 marzo 2024 si era svolto ( - ) un incontro presso gli uffici comunali del Parco della Scienza di Teramo durante il quale l’ingegner Manetta aveva apertamente riconosciuto (-) l'inadeguatezza, e di fatto 'inutilizzabilità, delle risultanze delle indagini diagnostiche, non solo perché non rispondenti qualitativamente e quantitativamente al livello di conoscenza 3. (-) ma anche perché inficiate da un piano indagini sviluppato sulla base di un rilievo”.

E non solo: il 22 febbraio 2024, era stata eseguita un'ulteriore campagna indagini in fondazione, alla presenza di tecnici del comune, da cui era emerso che la tipologia strutturale fondale è del tipo "a plinti", diversamente da quanto ipotizzato sia in fase di indagine diagnostica che in fase progettuale”.