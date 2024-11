CHIUSO D'AUTORITA' DAL COMUNE IL CENTRALISSIMO BAR JOKER, MULTA DI OLTRE 12MILA EURO



E’ stato chiuso d’autorità il bar Joker di via Irelli. Così come annunciato da certastampa (LEGGI QUI) il pubblico esercizio gestito dall’imprenditore Lidio Berro, già candidato l’anno scorso alle elezioni comunali, a sostegno del Sindaco D’Alberto, è stato chiuso su ordine dal Comune di Teramo, a corollario dell’azione avviata dalla Questura di Teramo, che ha anche elevato multe per un totale di oltre dodicimila euro, per la vendita di alcol, la mancanza di licenza, il listino non esposto e altre violazioni amministrative.

A motivare l’iniziativa della Questura, era stata un’azione di controllo nella serata di Halloween, che aveva accertato la vendita di alcol ai minorenni, ai quali non venivano chiesti i documenti, e la successiva scoperta del fatto che il titolare non aveva alcuna licenza.

Quindi, ordinanza di chiusura immediata. Adesso, a parte gli eventuali ricorsi, una volta pagate le multe, lo stesso titolare potrà - se vuole - avviare l’iter per ottenere una licenza, presentando tutta la documentazione prevista.