OSPEDALE TROPPO LONTANO, MATILDE NASCE AL CASELLO DELL'A14



Nome: Matilde.

Cognome: Ferretti.

Data di nascita: 13 novembre 2024, ieri.

Luogo di nascita: Casello di Porto Recanati - Loreto dell’autostrada A14.

E’ una storia che avrebbe meritato la matita di Walter Molino, per la copertina della Domenica del Corriere, quella che ieri ha accompagnato la nascita di una splendida bambina, così desiderosa di venire al Mondo, da non lasciare ai genitori neanche il tempo di arrivare in ospedale.

Loro, Julien Ferretti e Sara De Laurentiis, civitellesi di Villa Lempa, infatti, erano in viaggio verso Ancona, dove lavora il ginecologo di famiglia, quello che li aveva seguiti nella prima gravidanza, quella che quattro anni fa ha regalato alla famiglia la gioia dell’arrivo di Sofia.

Durante il viaggio, certo non facilitato dai cantieri, i tempi delle doglie hanno palesato quanto Ancona fosse troppo lontana per Matilde, che aveva una grandissima voglia di venire a vedere il Mondo.

Così, contattando il 118, i genitori hanno concordato un’uscita a Porto Recanati, che è la stessa uscita che avrebbero preso al ritorno, per andare a ringraziare la Madonna di Loreto per la nascita della secondogenita.

Non è solo una coincidenza, quello è un casello "speciale" per i Ferretti.

Il resto, è cronaca del più bello e straordinario degli eventi umani: la nascita. Matilde è nata nell’ambulanza della Croce gialla, mamma e figlia stanno benissimo.