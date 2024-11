CANI PERICOLOSI IN LIBERTA' A TORTORETO, ALLARME TRA I RESIDENTI

Il 13 novembre 2024, alle ore 13:40 circa, nei pressi dell’incrocio tra via Fortellezza e via Enzo Ferrari a Tortoreto Alto, si è creata una situazione di elevato pericolo per i cittadini a causa della presenza di due cani di grossa taglia che si aggiravano da soli, senza guinzaglio e senza museruola. Questo accadeva in concomitanza con l’uscita dei bambini dall’asilo e dalla scuola elementare, che si trova proprio nell’incrocio.

I cani apparivano agitati e aggressivi, al punto che la polizia municipale, presente per gestire l’uscita dei bambini dalla scuola, è intervenuta nel tentativo di allontanarli, purtroppo senza successo. I due animali si sono scagliati contro una piccola colonia felina che staziona abitualmente alla fine della via, spaventando i bambini e i genitori che cercavano di tornare alle loro automobili.

Infine, entrambi i cani hanno attaccato un gatto di proprietà, che, nonostante i tentativi di dissuasione da parte delle persone presenti, è stato brutalmente ucciso e trascinato per diversi metri. È stato poi possibile identificare il proprietario dei due cani grazie all’intervento dei vigili urbani che si trovavano già sul posto. Anche i carabinieri sono stati contattati dalle persone li presenti. è noto in paese che vi sono state altre circostanze in cui cani degli stessi proprietari siano stati liberi per il paese, facendo ugualmente razzia di gatti. Il proprietario è stato contattato ed è giunto sul posto per recuperare i due animali. I proprietari, apparentemente non provati dalla situazione che avevano creato, hanno attribuito la causa dell'accaduto a una svista di una loro dipendente, che, uscendo di casa, non si era accorta che i cani erano scappati, altresì i proprietari hanno riferito di avere l’assicurazione su entrambi i cani. lo stato di agitazione dei cittadini è alto, in quanto c’è sempre la possibilità di potersi imbattere in questi cani molossoidi lasciati liberi di circolare senza alcuna custodia.