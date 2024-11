VIDEO-FOTO/ NEVICA AI PRATI, MENTRE INIZIA LA RIUNIONE SUGLI IMPIANTI, LA REGIONE SE NE VA PERCHÉ D'ANGELO RITARDA, POI ARRIVA E “OBBLIGA” FINORI A RIAPRIRE SUBITO…

Il presidente della Provincia Camillo D'Angelo "ordina" al custode Marco Finori di riaprire subito gli impianti dei Prati di Tivo: "non c'è nulla che ostacola questo, lui può e deve riaprire subito". Gli fa eco il Sindaco di Pietracamela Antonio Villani con l'Asbuc. E a proposito di D'Angelo, arrivato con quasi un'ora di ritardo all'incontro perchè impegnato altrove, l'assessore regionale Umberto D'Annuntiis ha abbandonato l'incontro dopo 45 minuti, proprio per il ritardo del Presidente, ma la cosa non ha "scosso" minimamente D'Angelo che ha iniziato l'incontro "tecnico" verso le 16 di oggi ,con tutti gli altri presenti. Intanto ai Prati di Tivo è arrivata la neve.