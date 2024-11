"BLOCCARE GLI SFRATTI SBITO", LA CASA DEL POPOLO OGGI PROTESTA IN LARGO SAN MATTEO

"Il mercato degli affitti a Teramo è fuori controllo, drogato dall’emergenza terremoto. Di fronte a questa crisi, un numero crescente di famiglie viene sfrattato e abbandonato in strada, senza alcuna alternativa. Negli ultimi mesi abbiamo ascoltato le loro storie e fatta nostra la loro disperazione. Abbiamo raccolto il loro grido d’aiuto e condiviso la loro rabbia.

Siamo scesi in strada e protestato al loro fianco, riportando il diritto alla casa al centro delle priorità di questa città. Non ci siamo fermati solo a questo: abbiamo richiesto un tavolo tecnico per sollecitare con forza il blocco degli sfratti così come interventi per calmierare gli affitti.

Il Prefetto e le istituzioni, tuttavia, hanno girato la faccia dall’altra parte e continuato a latitare. Adesso basta, aspettare è un lusso che non ci possiamo più permettere!

È il momento di agire, di intervenire unite e uniti, per evitare che famiglie intere vengano buttate in strada con l’inverno ormai alle porte.