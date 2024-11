PUB SENZA CONCESSIONE, CHIUSO IL PUB "POIS" MOLTO FREQUENTATO DAI GIOVANI

Nuovo sequestro, è il secondo, per il Pub "Pois" situato sul lungomare Spalato di Giulianova di proprietà di Marco Giraldi che rigetta tutte le accuse a lui contestate con il nuovo provvedimento eseguito dalla Guardia Costiera. Lo ha deciso la Cassazione, si legge sul Messaggero, che ha stabilito che la richiesta di dissequestro del locale accolta dal Tribunale del Riesame il 14 febbraio dello scorso anno non può essere confermata. E' vero che nel titolo concessorio era presente la clausola di rinnovo automatico ma al punto 10 delle condizioni indicate nella concessione demaniale in questione veniva specificato che il tacito rinnovo della concessione in questione era subordinato al pagamento dei canoni e al versamento dei depositi cauzionali entro il termine stabilito, a pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna. Però dalle indagini svolte era emerso che il canone del 2009 non risultava pagato e lo stesso risultava essere stato richiesto dall'autorità competente alla ditta concessionaria con nota 1 settembre 2009. Ne conseguiva, quindi, che deve escludersi che possa essersi verificato il tacito rinnovo della concessione demaniale in questione, atteso che il mancato pagamento del canone del 2009 aveva impedito il rinnovo della concessione.