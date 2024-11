FOTO/ SI RIBALTA CAMION DEI RIFIUTI DURANTE IL GIRO DI RACCOLTA

Si è ribaltato, mentre si spostava per il giro di raccolta dei rifiuti, un compattatore della Poliservice, in via Pirandello a Bellante. Tutte da chiarire le cause dell’incidente, il secondo che coinvolge un camion dei rifiuti nel Teramano, in pochi giorni. Sul posto, per soccorrere gli operatori ecologici, l’ambulanza del 118, mentre i Vigili del Fuoco stanno operando sul mezzo ribaltatosi con un autogru. Gli agenti della Polizia Locale stanno cercando di chiarire la dinamica, mentre sul posto dell’incidente si è portato anche il presidente della Poliservice, Gabriele Di Natale con l'assessore comunale Alessio Compagnoni. A rimanere ferito in modo non grave, sarebbe stato l'autista, un operatore di origini albanesi, sessantenne, che è stato trasportato al Mazzini di Teramo. Danni per una decina di migliaia di euro. Stava andando a raccogliere l'immondizia (secco) e mentre percorreva la strada, ha probabilmente perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.