BDSM, A TERAMO LA MOSTRA "HUMAN NATURE"

Un punto di incontro tra erotismo, BDSM e sessualità. È questo il focus della mostra fotografica collettiva dal titolo "Human Nature" in programma per sabato 16 novembre alle 18:00 presso Contempo Bar Experience, che vedrà insieme Manuel Vallescura e la sua personale "Pet Therapy" e Cristina Cenci con "I am what I am".