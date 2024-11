ASP1 / CANZIO AVVIA DUE AZIONI LEGALI CONTRO IL COMUNE

Aggiudicazione della gara ponte, con l’ingresso di due nuove coooerative e il miglioramento del personale “osa” a Teramo e Nereto, che diventa oss, con aumento di stipendio; una proposta per l’efficientamento dell’immobile di via Taraschi; gara in partenza per l’efficientamento della De Benedictis e, soprattutto, rapporto tra “dare e avere” col Comune, compreso il caso delle opere d’arte mai restituite. Sono questi i temi della conferenza stampa tenuta questa mattina dal commissario dell’Asp1, Roberto Canzio. Una conferenza, come sempre, “essenziale” nelle comunicazioni, ma ricca di notizie. A parte quelle che ascolterete nella registrazione integrale, merita particolare attenzione la doppia azione legale avviata contro il Comune, tanto per i debiti, quanto per le opere d’arte.

