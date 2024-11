FUNZIONANO, DA OGGI, I TERMOSIFONI NELLE 25 CLASSI DEL PASCAL, IN ARRIVO ANCHE LE TENDE

Tutta colpa di un collettore che non era aperto. Tutte le 25 classi del Pascal sono da oggi riscaldate, grazie alla Provincia intervenuta oggi sul posto. In tre classi non si riscaldavano i termosifoni ma Engie, il gestore del calore, ha messo tutto a posto. Il sopralluogo di oggi è quindi servito anche ad ordinare le tende e così tutte le 18 classi in cui servono saranno dotate di tende ignifughe come prevede la legge in materia di edifici scolastici.

Nella foto: il vice preside in sopralluogo.