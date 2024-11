FOTO- VIDEO/ AI PRATI DI TIVO CI SONO 10 CENTIMETRI DI NEVE ED UNA BELLA GIORNATA DI SOLE

C'è neve soffice ed una bella giornata di sole ai Prati di Tivo. Per ora sono 10 i centimetri di neve. Nessun problema per la viabilità: stamattina è passato lo spazzaneve. Divertimento assicurato per i bambini muniti di slittono e i ristoranti già aperti sul piazzale. Peccato per gli impianti destinati a rimanere ancora chiusi. L'inverno è arrivato. Temperature: 0 minima 4massima.