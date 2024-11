FOTO-VIDEO/ PRESIDIO DELLA CASA DEL POPOLO SOTTO LA PREFETTURA: "BLOCCARE GLI SFRATTI, CALMIERARE GLI AFFITTI SUBITO"



Il mercato degli affitti a Teramo é fuori controllo, drogato dall'emergenza affitti crescente. "Negli ultimi mesi abbiamo ascoltato le loro storie e fatta nostra la loro disperazione. Abbiamo raccolto il loro grido d'aiuto e condiviso la loro rabbia. Siamo scesi in strada e protestato al loro fianco riportando il diritto alla casa al centro della priorità. Abbiamo richiesto un tavolo tecnico per sollecitare interventi per calmierare gli affitti.

Il prefetto e le istituzioni, tuttavia, hanno continuato a latitare. Adesso basta, aspettare è un lusso che non ci possiamo più permettere! È il momento di agire, di intervenire uniti, per evitare che famiglie intere vengano buttate in strada con l'inverno ormai alle porte".

LA CASA DEL POPOLO ha tenuto un presidio sul corso, poi una delegazione è stata ricevuta in Prefettura dal Prefetto Stelo, alla presenza del Sindaco e del Vice Sindaco Di Padova.