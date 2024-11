TRAFORO DEL GRAN SASSO CHIUSO PER 10 NOTTI PER ESIGENZE DEI LABORATORI DI FISICA NUCLEARE E NESSUNO SA IL PERCHE'

Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, comunica che, per esigenze dei Laboratori Nazionali di fisica

nucleare del Gran Sasso, non rese note, dalle ore 22 dei giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 25, 26, 27, 28 e 29 novembre alle ore 6 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico della tratta autostradale Colledara/San Gabriele-Assergi (Traforo del Gran Sasso), limitatamente alla carreggiata ovest con direzione

L'Aquila-Roma. Nei giorni ed orari sopra indicati, i veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L'Aquila/Roma dovranno obbligatoriamente uscire dall'A24 tramite lo svincolo di Colledara/San Gabriele; si segnala che la prosecuzione del percorso tramite la SS80 è interessata dalla presenza di diversi cantieri con possibili disagi. Si consiglia pertanto di utilizzare l'itinerario alternativo costituito dalla carreggiata sud dell'autostrada A14, da percorrere in direzione Bari fino ad immettersi in autostrada A25 in direzione Roma, e in particolare ai mezzi diretti a L'Aquila si consiglia di uscire

dall'autostrada A25 tramite lo Svincolo di Bussi/Popoli per proseguire sulla SS 153 (Piana di Navelli) in direzione L'Aquila.

Il traforo del Gran Sasso è stato interessato da lavori propedeutici, in particolare carotaggi, alla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso diretta dal commissario governativo, Pierluigi Capiti, poi sospesi per l'innalzamento della torbidità dell'acqua e per la rottura, mai confermata, di una canalina di un collettore. Dopo dieci giorni di polemiche e disagi per il senso unico alternato con semafori, il traforo è stato riaperto alla normale percorrenza. Ora il nuovo disagio per un problema di cui non è stata specificata la causa.