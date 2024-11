VIDEO/ INAUGURATA OGGI A VIOLA VIA ALFREDO GIOVANNOZZI

Con una cerimonia semplice, ma emozionante, soprattutto per i familiari, questa mattina a Viola è stata inaugurata via Alfredo Giovannozzi, nell'ambito di una più articolata cerimonia che ha visto anche, in momenti diversi della mattinata, intitolare una via al poeta dialettale Walter Cavuti, (il tratto di strada tra Via Antonio Biondi e Via Elio De Cupiis, in prossimità dei locali ASL di contrada Casalena, e i giardini che si trovano in prossimità dell'ufficio anagrafe all'intellettuale di origini marchigiane ma trapianto a Teramo Leno Rossi, poeta e pittore, del quale alcune opere sono conservate all'interno della Pinacoteca Civica Alfredo Giovannozzi, scomparso nel 1974, titolare della ditta ''Oreste Giovannozzi & figlio'' e insignito, nel 1964, dal Presidente della Repubblica Antonio Segni, dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, ha rappresentato la storia dello sviluppo dell'industria di lavorazione del marmo, contribuendo alla creazione di numerosi posti di lavoro.Il suo attaccamento al lavoro e al territorio, lo ha portato anche sostenere la nascita della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo. Inoltre, è stato socio fondatore della Banca Popolare di Teramo e ha creato le condizioni affinché i due Istituti potessero crescere e espandersi anche fuori dai confini provinciali. Alfredo Giovannozzi era anche nonno del giornalista omonimo, che vive proprio nella strada intitolata al nonno.