PARTE L'APPALTO PER LA STAZIONE DI POSTA A VILLA PAVONE, L'INTERVENTO E' ANDATO AD UNA DITTA DI BISCEGLIE

Prende forma la stazione di posta a Villa Pavone. Il Comune ha infatti individuato la ditta che si occuperà dei lavori: Si tratta della LACOGEIT s.r.l. con sede

legale in Bisceglie, al Vico G. Monterisi, 5.

Erano stati invitati sei operatori economici: MEG COSTRUZIONI, BAIOCCO, LACOGEIT, BLU APPALTI, EDIL VALLE, SOGECO. Ha vinto la Locogeit con un ribasso percentuale offerto del 100% su spese ed oneri accessori per servizio di progettazione pari ad euro 11.706,48 da applicare al compenso per i servizi di progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione posto a base di gara pari ad 58.720,49 (oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge per complessivi € 74.504,56). Altro cantiere da immortalare in selfie? Sarà contenta l'ex assessora De Sanctis, meno il consigliere Corona.