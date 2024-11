PIAZZA DANTE VUOTA, RAGAZZA INFASTIDITA DA UN GRUPPO DI STRANIERI, INTERVENGONO COMMERCIANTI IN DIFESA. UNA MADRE: “SIAMO PREOCCUPATE”

Erano le 19,30 di ieri, quando in una piazza Dante sempre più deserta, una ragazza è stata infastidita da un gruppo di giovani stranieri. La ragazza, che si stava recando per lavoro in uno dei negozi della zona, il self service, sulle prime l’ha presa a ridere, ma poi quando l’atteggiamento degli stranieri si è fatto più insistenti, tanto che non volevano uscire dal locale, sebbene invitati, la ragazza si è vista costretta a chiedere aiuto al padre. Nell’attesa, sembra che siano intervenuti anche alcuni commercianti, che avevano notato la scena e l’atteggiamento di strafottenza del gruppo di stranieri. Non c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine, sebbene sembra che qualcuno le avesse chiamate, perché i giovani stranieri si sono alla fine allontanati. Ma il fatto desta preoccupazione. “Piazza Dante è diventata terra di nessuno, non essendoci un movimento di persone ci sono dei punti della città veramente scoperti e pericolosi cosa dobbiamo fare noi cittadini? - denuncia una cittadina - sento anche di parlare a nome delle altre mamme, siamo un po' tutte terrorizzate e già alle otto e mezza se si circola In certi punti della città si vede spaccio e facce non belle. I nostri figli sono sempre invitati a rimanere a casa, perché non ci fidiamo”