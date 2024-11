SPACCIO IN CENTRO STORICO: DENUNCIATO UN PUSHER, SEGNALATI CINQUE CLIENTI

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, hanno effettuato un servizio antidroga nel centro città, l’attività è stata eseguita in particolare nella zona dei Tigli, nella Villa Comunale, Piazza Martiri e Piazzetta del Sole non tralasciando i vicoli circostanti.

Al dispositivo hanno preso parte Carabinieri in uniforme e in abiti civili.

Il bilancio è di una persona denunciata per detenzione ai fini di spaccio e cinque persone segnalate, tutti sono giovani.

Il denunciato, che stanziava in una panchina “ai tigli” e che veniva avvicinato da vari coetanei, mostrava nervosismo al controllo dei Carabinieri, a seguito di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di grammi 18 circa di “hashish”, tre bilancini di precisione con tracce della medesima sostanza e materiale per il confezionamento della stessa, il tutto posto in sequestro.

Negli altri luoghi della città venivano controllati vari giovani, cinque dei quali trovati in possesso di piccole quantità di stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di grammi 17 circa. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti.

Il servizio di controllo, che nasce anche dalle innumerevoli segnalazioni ai Carabinieri, da parte di alcuni genitori preoccupati dal fatto che i figli possano far uso di stupefacenti, continuerà senza soste e coinvolgerà anche altre zone della città di Teramo.