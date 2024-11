TORNA IL FRECCIAROSSA ALLA STAZIONE DI GIULIANOVA, DAL 15 DICEMBRE 2024

Sarà ripristinato, dal 15 dicembre, il collegamento tra Giulianova e Milano con il Freccia Rossa. Per cui alla stazione di Giulianova partirà il treno per Milano alle 6,21 e ci sarà la fermata del treno di ritorno dal capoluogo lombardo alle 22,37. I lavori alla stazione continuano, anche se inizialmente il termine era stato fissato per fine del 2023 e successivamente per giugno 2024, ma non termineranno nemmeno a fine anno. Le Ferrovie non hanno ancora provveduto a sistemare il sottopasso che dalla stazione va su via Bolzano e, quindi, verso il mare. Il tetto non è stato riparato e dentro al sottopasso continua a pioverci rendendolo scivoloso e anche sporco il pavimento. L'amministrazione comunale ha sollecitato Rfi a fare in modo che il sottopasso venga sistemato. Per ora tutto tace.