LA POLIZIA IN PIAZZA MARTIRI, TRA LA GENTE, CON IL CONCORSO DELLE "SPECIALITA'"

La Polizia di Stato di Teramo, con il concorso delle "Specialità'' della Polizia di Stato, in alcune domeniche dell’anno, organizza delle iniziative "di prossimità", al fine di illustrare le diverse attività quotidianamente svolte al servizio della cittadinanza.

In tale contesto èstato organizzato a Teramo, in Piazza Martiri della libertà, dalle ore 10, un incontro illustrativo nell’ambito della “III giornata regionale sulle dipendenze patologiche”.

Era presente all’evento un’unità cinofila della Polizia di Stato che, oltre a rappresentare un momento di svago per i partecipanti, ha avuto lo scopo di evidenziare il contributo che la nostra specialità svolge in ambito sociale e della sicurezza, interagendo in maniera positiva con i presenti.

Nell'occasione, inoltre, la Sezione Polizia Stradale di Teramo ha allestito un banchetto informativo in cui è stato affrontato principalmente il tema della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti, con proiezioni di alcuni video sul tema. Tra le iniziative più interessanti per coloro che sono intervenute all'evento, è stata quella di indossare degli speciali "occhialini" che simulano la sensazione di chi si mette alia giuda sotto l'influenza dell'alcool, proprio per far capire la pericolosità di tale comportamento. Tale iniziativa della Specialità si incardina, altresì, nelle manifestazioni previste per la “Giornata nazionale delle vittime della strada” che ricorre anch’essa,nella giornata odierna domenica 17 novembre 2024.