PRINCIPIO DI INCENDIO IN UN CAMION PER TRASPORTO CAVALLI, FILA DI DUE KM SULLA A/14

Nel corso della mattinata una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta al Km 358 dell'Autostrada A14, sulla carreggiata in direzione Nord dopo l'uscita della galleria Pianacce nel comune di Silvi, a seguito di un principio di incendio che si è sviluppato nel vano motore di un camion adibito al trasporto di cavalli. L'autista, accortosi dello sviluppo dell'incendio all'interno del cofano del motore, ha abbandonato velocemente il mezzo e ha messo in salvo il cavallo a bordo facendolo scendere a terra e portandolo in posizione di sicurezza. Il primo intervento di spegnimento è stato effettuato dalla squadra antincendio dell'azienda GSA che gestisce il servizio per conto di Autostrade per l'Italia ed è stato poi completato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Il tempestivo intervento di spegnimento ha impedito che l'incendio potesse propagarsi alla cabina del camion. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incendiato e bonificato la zona dell'incidente. Sulla carreggiata in direzione nord, che è rimasta aperta su una sola corsia, si è formata una file di veicoli. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo e personale di Autostrade per l'italia per gli adempimenti di propria competenza.