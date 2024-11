DISPERATO PER LA MORTE DELLA MOGLIE, TENTA IL SUICIDIO, GRAVISSIMO 66ENNE

Ha 66 anni, l’uomo soccorso in contrada Silvetta di Notaresco, e portato al Pronto Soccorso del Mazzini in codice rosso, e ricoverato con un gravissima ferita alla testa, provocata da un colpo di arma da fuoco. Sul posto, per chiarire la dinamica del fatto, i Carabinieri di Giulianova. Sembra, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, che l'uomo abbia tentato il suicidio. All'origine del gesto, forse, il dolore, e la depressione successiva alla morte della moglie, scomparsa due settimane fa.

SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ

SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.