RUBATO UNO SCOOTER A VILLA MOSCA, SI CERCANO GLI AUTORI

Uno scooter è stato rubato nei giorni scorsi a Villa Mosca, zona campetto. Chiunque ha informazioni utili al suo ritrovamento puo' rivolgersi alle forze dell'ordine per fornire informazioni utili al suo ritrovamento. Si stanno visionando le telecamere della zona, quelle pubbliche e dei privati per cercare di arrivare agli autori di questo ennesimo furto in città.