S'IMPICCA NELLA PIAZZA DI FORCELLA, A 63ANNI, DOPO LA FESTA DI SAN MARTINO

S'è impiccato in piazza, alla ringhiera del Belvedere di San Martino, a Forcella. Aveva 63 anni e nessuno immaginava che l'uomo, pensionato, montoriese di origine ma residente a Forcella dal terremoto, potesse vivere un disagio tale da spingerlo ad un gesto così drammatico. Ieri, con tanti amici, aveva partecipato alla festa di San Martino, che ha coinvolto tutta la frazione, poi nella notte, intorno all'una, ha deciso di togliersi la vita. A scoprire il fatto, è stato il figlio, che era andato a cercare il padre non avendolo visto rientrare a casa, Sul posto, sono poi arrivati i sanitari del 118, la Polizia e i Vigili del Fuoco, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.





SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ

SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.