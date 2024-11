VIDEO / VAN GOGH A TERAMO, ARRIVA LA MOSTRA “IMMERSIVA”

Dal 30 novembre 2024 al 30 marzo 2025 L'Arca ospiterà "Inside Van Gogh", una mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh. Dopo aver conquistato il pubblico di Roma, Milano, Firenze e altre importanti città italiane, con oltre 530mila visitatori, "Inside Van Gogh" arriva a Teramo. Grazie alla straordinaria combinazione di proiezioni multimediali ad alta definizione, musica e narrazione, la mostra regala un'esperienza unica, trasportando i visitatori nel cuore pulsante delle opere e delle emozioni che hanno reso Van Gogh uno degli artisti più amati di tutti i tempi.“Un evento culturale unico a Teramo. La mostra rappresenta un'occasione imperdibile per il territorio, frutto dell'impegno del Comune di Teramo, in collaborazione con la Fondazione Bruno Ballone e la produzione di Crossmedia Group Firenze, leader nel settore delle esposizioni multimediali immersive - ha spiegato l’assessore Filipponi -Inside Van Gogh offre un viaggio straordinario, lungo 40 minuti, attraverso i capolavori dell'artista olandese, presentati in una nuova luce grazie alla tecnologia”.

Un evento che promette di affascinare cittadini, turisti e appassionati d'arte di ogni età e che rappresenta un punto di incontro tra arte e innovazione.



Informazioni utili:

Date: Dal 30 novembre 2024 al 30 marzo 2025

Luogo: L'Arca, Teramo

Organizzazione: Comune di Teramo

Partner: Fondazione Bruno Ballone

Produzione: Crossmedia Group Firenze

Biglietti e prenotazioni:

I biglietti (10 euro) saranno disponibili presso L'Arca, lo sbigliettamenyk per la prima volta sarà gestito direttamente dal Comune.