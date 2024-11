CORDOGLIO DEL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA SCOMPARSA DELL'AVVOCATO DI TEODORO

Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione Comunale apprendono con sgomento la notizia della prematura scomparsa dell’ avvocato Lorenzo Di Teodoro, già consigliere dell’assise civica giuliese.

“ In queste ore di grande dolore- sottolinea il Sindaco Costantini – ci stringiamo con affetto alla signora Laura, alla figlia, ai genitori, alla famiglia, agli amici. Sentiamo di rappresentare ed interpretare il cordoglio della Città di Giulianova, che perde oggi una persona eccezionale, un uomo che dell’impegno civile aveva fatto uno stile di vita. Lorenzo Di Teodoro mancherà: per il suo sorriso, l’affabilità, la generosità, le qualità morali e la bellezza del carattere. Un giorno triste, quello di oggi, confortato solo dalla certezza di una presenza che rimane e di un ricordo che non si spegnerà, nella cittadinanza e nei tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.