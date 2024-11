DROGA TRA I GIOVANI DELLA MOVIDA, LA SCOPRE IL CANE AYRTON

Dopo i controlli effettuati dalla Questura di Teramo nei giorni scorsi, che avevano portato alla contestazione al gestore di un noto bar del centro, il Joker, del mancato rispetto del divieto di somministrazione di alcolici a minorenni, ed alla conseguente chiusura dell’esercizio da parte del Comune, proseguono incessantemente i servizi di prevenzione della Polizia di Stato nei luoghi di ritrovo dei giovani, volti anche al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti ed alcoliche.In tale contesto, nella serata di sabato 16 novembre sono stati controllati diversi bar e ristoranti del centro storico e un locale di pubblico spettacolo dell’hinterland teramano, nonché identificati diversi giovani.

Le attività di polizia sono state svolte con l’ausilio del cane “Ayrton” della Polizia di Stato, specificamente addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope, che nelle pertinenze di uno dei pubblici esercizi controllati ha immediatamente individuato un giovane, risultato in possesso di hashish, che è stato sanzionato amministrativamente quale assuntore di droga.

E’ stato riscontrato, inoltre, il mancato rispetto da parte di un esercente della normativa amministrativa di settore, che comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa.

L’attività si è svolta con la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro, che ha effettuato il controllo della regolarità dei rapporti di lavoro del personale occupato e sta tuttora verificando la corretta applicazione del CCNL e delle norme a tutela della salute dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di formazione per lo svolgimento delle specifiche mansioni svolte.

Come accennato, con il prezioso ausilio del cane della Polizia di Stato “Ayrton” è stato controllato anche un locale di pubblico spettacolo di Teramo, dove non è stata trovata traccia di sostanze stupefacenti.​​