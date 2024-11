L'EREDITA' DELLA TRANSUMANZA IN UN TAVOLO DI LAVORO IL PROSSIMO 9 DICEMBRE

ll prossimo 9 dicembre 2024, gli studenti della classe 5B dell'Istituto Di Poppa-Rozzi, coadiuvati dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Caterina Provvisiero e dalle loro docenti Gabriella Colangeli, Paola Matriciani Simonetta Sacripanti e Ramona Iacuitti, organizzeranno un importante tavolo di lavoro che vedrà la partecipazione di esperti del settore turistico, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, e membri delle comunità patrimoniali del territorio. L'incontro si concentrerà sulla valorizzazione dell’antico fenomeno della transumanza, esplorando le radici storiche e le opportunità che essa offre per lo sviluppo imprenditoriale soprattutto nel settore turistico, in particolare per le nuove generazioni.

L'obiettivo principale è promuovere la sinergia tra il settore pubblico e quello privato, con un focus sulla creazione di un’economia che rispetti le tradizioni locali, ma che sia anche in grado di guardare al futuro attraverso un approccio sostenibile e innovativo. In particolare, si intende stimolare un dialogo costruttivo e continuativo al fine di preservare e valorizzare il "capitale umano" delle aree montane.

Sono partner del progetto Francesco Calzolaio, coordinatore di Faro Italia Platform, e Antonio Corrado, coordinatore di Faro Abruzzo e project manager di Abruzzo Avventure che offriranno il loro contributo alla discussione. Un tema centrale sarà la promozione del turismo delle radici attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali legate alla transumanza, e alle filiere produttive della lana e all'arte della tintura naturale che per secoli hanno rappresentato una risorsa fondamentale per le comunità montane.

Il tavolo di lavoro coinvolgerà anche numerosi ospiti di alto profilo, tra cui rappresentanti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), con Carmela Palumbo, Massimiliano Nardocci dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (USR Abruzzo) e Mario Schewtz, rappresentante del Consiglio d'Europa. Tra le personalità politiche regionali, saranno presenti Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, Assessore all'Istruzione della Regione Abruzzo, e Daniele D'Amario, Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Cultura della Regione Abruzzo. Saranno inoltre presenti Camillo D'Angelo, Presidente della Provincia di Teramo, e diversi sindaci locali.

Importante sarà anche la partecipazione di esperti provenienti da realtà territoriali e patrimoniali, come Antonella Ballone, Presidente della C.C.L.A.A. del Gran Sasso d'Italia, Salvatore Florimbi, Dirigente della stessa C.C.L.A.A., e Nunzio Marcelli, Presidente di APPIA rete pastorizia italiana. Questi esperti apporteranno il loro punto di vista sulle questioni legate alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, al fine di favorire un utilizzo sostenibile del patrimonio terr itoriale.

La transumanza non è solo uno spostamento stagionale del bestiame, ma un’usanza che genera riti, feste e pratiche sociali. Per questo all’interno della manifestazione è prevista la partecipazione di artisti che allieteranno i partecipanti con i canti tipici della transumanza:

-Roppopò noto cantastorie abruzzese

-Teresa Scalese cantante e corista napoletana

-Christian Di Marco musicista in veste di zampognaro

Tutti artisti che hanno partecipato alla “Notte dei serpenti” concerto ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese.

L'incontro vedrà, inoltre, la partecipazione di imprenditori locali come- Cinzia Iezzi imprenditrice di una filiera etica della lana, Virginia Di Domenico, produttrice di formaggio, e Anna Iannetti di Scuppoz, specializzata nella produzione della Genziana, che contribuiranno a far conoscere la qualità delle produzioni tipiche locali. Questa componente gastronomica avrà lo scopo di sottolineare l'importanza delle tradizioni alimentari come parte integrante della cultura legata alla transumanza.

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita.