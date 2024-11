CONSIGLIO / CANTIERI & RITARDI: IL SINDACO SPIEGA “TUTTO SCORRE…”. LENTAMENTE

Sul mercato coperto, è stato risolto il problema del posizionamento degli ascensori, perché la Soprintendenza doveva esprimersi. Quindi, si ricomincia a lavorare.

Sul Teatro Romano, i lavori vanno avanti, la cavea è stata riaperta.

Sul Teatro Comunale, si attende la validazione del progetto, poi i lavori potranno finalmente cominciare.

Il punto dei cantieri, fatto dal Sindaco in risposta al consigliere Cozzi e alla consigliera Marroni, è anche l’ammissione giustificata dei ritardi accumulati, ma con la speranza di una velocizzazione.

Sullo Stadio, e in particolare sui costi che deve sostenere la squadra di Calcio, il Sindaco spiega che i conteggi sono in corso, anche in vista della gara, così come si sta lavorando all’integrazione tra la gara per la parte sportiva e la gestione di quella commerciale.

Insomma, tutto scorre.

Lentamente, ma scorre.

Forse.