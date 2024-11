ITS AGROALIMENTARE RIAPRE IL BANDO: ISCRIZIONI ENTRO DICEMBRE

L’ITS Agroalimentare annuncia la riapertura delle iscrizioni ai corsi del biennio 2024-2026, fino al 31 dicembre 2024 offrendo una nuova opportunità a chi cerca una formazione tecnica di eccellenza nel settore agroalimentare per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. L'agroalimentare è uno dei pilastri dell'economia italiana, un settore strategico e in crescita con una crescente domanda di professionisti qualificati in ambiti come la sostenibilità, l'innovazione tecnologica e la valorizzazione dei prodotti locali.

I corsi disponibili sono il Tecnico superiore per la valorizzazione digital e green delle produzioni agroalimentari e il Tecnico superiore per la trasformazione e lo sviluppo dei prodotti agroalimentari tradizionali e innovativi. Grazie alla stretta collaborazione con aziende leader del settore, gli studenti dell'ITS Agroalimentare beneficiano di un elevato tasso di occupazione post-diploma. I percorsi formativi sono progettati per rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro, garantendo opportunità concrete di inserimento professionale.

Inoltre, l'ITS partecipa attivamente a progetti di rilievo, come il recente coinvolgimento nel progetto EDIHAMO(European Digital Innovation Hub Abruzzo Molise), presentato pochi giorni fa presso la sede di Telespazio. Questa iniziativa mira a promuovere l'innovazione digitale nel settore agroalimentare, offrendo agli studenti l'opportunità di collaborare con aziende e istituzioni all'avanguardia, ampliando la propria rete di contatti e acquisendo competenze altamente richieste dal mercato.

Per iscriversi, è necessario compilare la domanda sul sito www.itsteramo.it entro il 31 dicembre 2024 e sostenere successivamente un colloquio motivazionale.