IL CLUB DEI 2MILA METRI SI RIUNISCE A TERAMO PER UNA DUE GIORNI DI INCONTRI ED ESCURSIONI

Ad ingresso libero SABATO 23 NOVEMBRE 2024 alle 15, all'Univeristà di Teramo, con il patrocinio dell’Università degli Studi

di Teramo e del Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga Francesco MANCINI (Vice Presidente Club

2000m, DdE CAI Isernia e AEV FederTrek/StarTrekk) ideatore, organizzatore e coordinatore della

14^ Riunione Annuale del Club 2000m in collaborazione con il CAI Val Vibrata-Monti Gemelli del

Presidente Marco NARDI presenta questo evento che vedrà la partecipazione di centinaia di

escursionisti e alpinisti provenienti da tutte le regioni dell’Italia centrale.

Si ringrazia l’importante intervento del Past President CAI Teramo Luigi POMPONI e la

fondamentale sponsorizzazione di David CIFERRI patron di RRTREK-RifugioRoma.

Lucio VIRZI’ Direttore Tecnico di APPENNINO.TV curerà in esclusiva gli aspetti giornalistici e

fotografici dell’evento di una manifestazione che si terrà nella Sala Conferenze dell’Università con

pernottamento presso l’Hotel Sporting dove si svolgerà anche la cena sociale già prenotata

per oltre 200 persone.

Dopo l’apertura dei lavori del Rettore Christian CORSI seguirà la presentazione in Abruzzo della

grande guida “I 2000 DELL’APPENNINO” realizzato dalla EDIZIONI il LUPO di Carlo e Camilla

CORONATI con Dario SACCOCCIA.

Il libro che ha la prefazione del Presidente Generale del CAI Antonio MONTANI sarà delucidato

dagli autori: Sara PIETRANGELI, Giorgio GIUA, Peter LERNER, Giuseppe ALBRIZIO, Francesco

MANCINI, Alberto OSTI GUERRAZZI.

Importanti relatori della manifestazione saranno la Guida Alpina che ha fatto la storia sul Gran

Sasso D’Italia Pasquale IANNETTI e l’Ambasciatore del Parco Nazionale del Gran Sasso-Laga

Osvaldo DI ANDREA.

Alternando le premiazioni degli iscritti del Club 2000m seguirà l’intervento di Cinzia NARDI

LORENZI, per l’Associazione Alpinisti del Gran Sasso, con l’ultima opera letteraria dedicata al “

Premio Roberto Iannnilli ”.

Per la serie i grandi montanari del passato l’intervista della responsabile di Micciani Unita Federica

D’ASCENZO con Sergio BERARDI Campione Italiano di Corsa in Montagna 1969-1971.

La città di Teramo quindi località turistica per una convention oramai da considerarsi fra le più

sentite dell’Appennino che prevede inoltre stand dedicati alla montagna.

Infatti lo scopo del Club 2000m non è solo collezionare le cime oltre i 2000 metri, come il Club

4000 metri a Nord Italia, ma le anime che le esplorano dal Tosco-Emiliano fino al Calabro-Lucano

per trasmettere quelle emozioni che solo la montagna sa donare.