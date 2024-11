FOTO/ VOLANO RENCINZIONI DI CANTIERI E TAVOLI LASCIANTI IN STRADA, CAUSA VENTO

Cantieri con recinzioni non fissati, tavoli dein dehors lasciati in strada volano da stanotte in città a causa del forte vento che non ha lasciato scampo a tutta la provincia di Teramo. Vigili del Fuoco e vigile ecologico da ore in giro per mettere in sicurezze varie zone della città. Un lavoro lungo e complesso se si considera che il vento continuera' la sua corsa anche nelle prossime ore come era ampiamente previsto da giorni. Problemi anche su alberi e rami caduti copiosi sulle varie arterie viarie.