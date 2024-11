I LETTORI CI SCRIVONO / “SINDACO, NOI PER VOI NON ESISTIAMO…”



Caro Signor D'alberto non capisco il vostro menefreghismo dimostrato negli anni nei nostri confronti in Via Delle Recluse, non poteva mancare la ciliegina sulla torta, cambiato il senso di marcia giustamente per problemi legati in Via Largo Melatino, la domanda nasce spontanea perché non posizionare un varco provvisorio all'ingresso di Via delle Recluse Per regolarizzare il traffico? Forse è chiedere troppo noi per voi non esistiamo - Qui sembra di stare in autostrada chi sale chi scende come se non ci fosse un domani noi come residenti non abbiamo neanche il tempo di scaricare la spesa etc etc

Signor D'alberto politicamente parlando siete veramente una completa delusione 👎

Umberto