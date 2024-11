LA META' DEI BAMBINI DEL MONDO VIVE IN AREE A RISCHIO CLIMATICO, L'ALLARME DEL RAPPORTO UNICEF

Il futuro dell'infanzia è in bilico se non si interviene con urgenza per salvaguardare i diritti dei bambini in un mondo che cambia, avverte l'UNICEF nel suo rapporto principale pubblicato oggi in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell’adolescenza.

La condizione dell’infanzia nel mondo 2024: Il Futuro dell'Infanzia in un mondo in trasformazione, prevede come tre grandi forze globali – o megatendenze – avranno un impatto sulla vita dei bambini entro il 2050 e oltre. Le megatendenze – cambiamenti demografici, crisi climatiche e ambientali e tecnologie rivoluzionarie – forniscono indicazioni chiave sulle sfide e le opportunità che i bambini potrebbero affrontare in futuro.

“I bambini stanno vivendo una miriade di crisi, dagli shock climatici ai pericoli online, che sono destinate a intensificarsi negli anni a venire”, ha dichiarato la Direttrice Generale dell'UNICEF, Catherine Russell. “Le proiezioni contenute in questo rapporto dimostrano che le decisioni che i leader mondiali prendono oggi - o non prendono - definiscono il mondo che i bambini erediteranno. Creare un futuro migliore nel 2050 non richiede solo immaginazione, ma anche azione. Decenni di progressi, in particolare per le bambine, sono in pericolo”.

Come sarà il mondo nel decennio 2050? Alcuni dati del rapporto: Quasi la metà dei bambini del mondo - circa 1 miliardo - vive in paesi ad alto rischio climatico e ambientale.

Dal 2022, 400 milioni di studenti in tutto il mondo hanno sperimentato chiusure scolastiche a causa di condizioni meteorologiche estreme.

Rispetto agli anni 2000, nel 2050: si prevede che i bambini esposti alle ondate di calore saranno circa 8 volte di più. 3,1 volte più bambini esposti alle inondazioni. 1,7 volte più bambini esposti agli incendi. 1,3 volte più bambini esposti alla siccità. 1,2 volte più bambini esposti ai cicloni tropicali.

Quasi il 60% dei bambini a livello globale vivrà in contesti urbani, rispetto al 44% degli anni 2000;

I tassi di sopravvivenza dei neonati a livello globale aumenteranno di quattro punti percentuali rispetto agli anni 2000, superando il 98%;

Entro il 2050, si prevede che il 95,7% dei bambini avrà almeno un'istruzione primaria (rispetto all'80% degli anni 2000), mentre il 77% avrà almeno un'istruzione secondaria superiore (rispetto al 40% degli anni 2000).

Nell'Africa orientale e meridionale, il numero di bambini esposti ai conflitti aumenterà da 71 milioni negli anni 2000 a 97,8 milioni nel 2050, e da 5,1 milioni a 69 milioni nell'Africa occidentale e centrale.

La crisi climatica è già grave: il 2023 sarà l'anno più caldo mai registrato. Secondo il rapporto, nel decennio 2050-2059, si prevede che le crisi climatiche e ambientali diventeranno ancora più diffuse, con un numero di bambini esposti a ondate di calore estreme otto volte superiore, un numero di bambini esposti a inondazioni fluviali estreme tre volte superiore e un numero di bambini esposti a incendi boschivi estremi quasi doppio, rispetto agli anni 2000.

L'impatto di questi rischi climatici sui bambini sarà determinato dall'età, dalla salute, dal contesto socioeconomico e dall'accesso alle risorse. Ad esempio, un bambino che ha accesso a un riparo resistente al clima, a infrastrutture di raffreddamento, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'acqua potabile ha maggiori possibilità di sopravvivere agli shock climatici rispetto a un bambino che non vi ha accesso. Il rapporto sottolinea l'urgente necessità di un'azione ambientale mirata per proteggere tutti i bambini e mitigare i rischi che corrono.

Secondo le proiezioni, l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale avranno le popolazioni di bambini più numerose nel 2050.I dati indicano anche un invecchiamento della popolazione, con una diminuzione della percentuale di bambini prevista in ogni regione del mondo. Pur rimanendo elevata, la popolazione di bambini scenderà al di sotto del 40% in Africa, rispetto al 50% degli anni 2000. Scenderà al di sotto del 17% in Asia orientale e in Europa occidentale, dove i bambini rappresentavano rispettivamente il 29% e il 20% della popolazione negli anni 2000.

Questi cambiamenti demografici creano delle sfide: alcuni Paesi sono costretti a espandere i servizi per le grandi popolazioni di bambini, mentre altri devono bilanciare le esigenze di una popolazione anziana in crescita.

Nel frattempo, il rapporto riconosce che le tecnologie di frontiera - come l'intelligenza artificiale (IA) - offrono sia promesse che rischi per i bambini, che stanno già interagendo con l'IA incorporata in app, giocattoli, assistenti virtuali, giochi e software di apprendimento. Ma il divario digitale rimane netto. Nel 2024, oltre il 95% delle persone nei Paesi ad alto reddito sarà connesso a Internet, rispetto a quasi il 26% nei Paesi a basso reddito.

Il rapporto rileva che un'ampia percentuale di giovani nei Paesi a basso e medio reddito ha difficoltà ad accedere alle competenze digitali e questo avrà un impatto sulla loro capacità di utilizzare in modo efficace e responsabile gli strumenti digitali nell'istruzione e nei futuri posti di lavoro. Queste barriere sono spesso legate a fattori socioeconomici, di genere, linguistici e di accessibilità.

Il rapporto contiene alcune buone notizie. Si prevede che l'aspettativa di vita alla nascita aumenterà. Anche l'accesso dei bambini all'istruzione è aumentato negli ultimi 100 anni e si prevede che quasi il 96% dei bambini a livello globale avrà almeno un'istruzione primaria nel 2050, rispetto all'80% degli anni 2000. Allo stesso modo, con maggiori investimenti nell'istruzione e nella sanità pubblica e una protezione ambientale più rigorosa, il rapporto afferma che i risultati per i bambini potrebbero migliorare in modo significativo. Ad esempio, il divario tra i sessi nel livello di istruzione diminuirebbe e l'esposizione ai rischi ambientali si ridurrebbe.

Lo Stato dei bambini del mondo 2024 sottolinea l'importanza di porre i diritti dei bambini al centro di tutte le strategie, le politiche e le azioni, come indicato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Invita ad affrontare le sfide e le opportunità poste dalle tre megatendenze attraverso:

Investimento in istruzione, servizi e città sostenibili e resilienti per i bambini.

Espansione della resilienza climatica nelle infrastrutture, nella tecnologia, nei servizi essenziali e nei sistemi di supporto sociale.

Fornitura di connettività e progettazione di tecnologie sicure per tutti i bambini.

Quest'anno, la Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza - la giornata annuale di azione dell'UNICEF per i bambini - viene celebrata con il tema “Ascolta il futuro”. Nell'ambito della campagna, l'UNICEF ha chiesto ai bambini di scrivere delle lettere sul mondo che vorrebbero vedere nel 2050. Le risposte sono arrivate da tutto il mondo - tra cui Gaza City, Haiti e la Tanzania - ed esprimono il desiderio dei bambini di essere al sicuro, in salute, istruiti e al riparo dalla guerra e dai rischi climatici. Le lettere possono essere visualizzate Le risposte sono arrivate da tutto il mondo - tra cui Gaza City, Haiti e la Tanzania - ed esprimono il desiderio dei bambini di essere al sicuro, in salute, istruiti e al riparo dalla guerra e dai rischi climatici. Le lettere possono essere visualizzate qui

“La Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza è un momento in cui i leader dimostrano il loro impegno per i diritti e il benessere di ogni bambino”, ha dichiarato Russell. “Possiamo dare forma a un futuro migliore per i bambini di domani, e dobbiamo iniziare oggi”.