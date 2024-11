ALL'ARCHIVIO DI STATO, LA STORIA DELLA CROCE ROSSA A TERAMO



L'Archivio di Stato di Teramo è lieto di invitarvi alla quarta apertura straordinaria del Piano di Valorizzazione 2024, dedicata ai risultati degli studi pluriennali compiuti da Anna De Carolis presso il nostro istituto e riguardanti la fondazione del Comitato della Croce Rossa Italiana della Provincia di Teramo e la sua storia fino al 1920.

Vi attendiamo sabato 23 novembre alle ore 10:30 presso la Sala valorizzazione dell'Archivio di Stato di Teramo.

L'incontro sarà l'occasione per approfondire la nascita del Comitato di Teramo nel 1894 e le circostanze che la accompagnarono, partendo dai primi rapporti dell’appena costituita Associazione Italiana di Soccorso ai Malati e Feriti in Guerra con i vari organi dell’amministrazione locale.

Tutto parte da un articolo del giornale «Il Popolo Abruzzese» del 1912 che riporta una lettera del Dott. Tommaso Gaspari, nella quale si annuncia la “ricostituzione” del Sottocomitato di Teramo per domenica 30 giugno. Erroneamente si credeva che fosse quella la data di nascita del Comitato, ma comprendendo che “ricostituzione” volesse dire che quella annunciata è una nuova costituzione e che quindi in precedenza ve ne era già stata un’altra, si è tornati indietro negli anni precedenti a cercare notizie. Non avendo altri punti di riferimento, l’indagine condotta dalla studiosa è partita sfogliando i giornali locali dal 1864 in poi, presenti nella Biblioteca Provinciale Melchiorre Delfico di Teramo, e dei quali il «Corriere Abruzzese» contiene il maggior numero di notizie. Altra fonte di documenti fondamentali è l’Archivio di Stato di Teramo, nel quale si trovano le trascrizioni delle sedute della Deputazione Provinciale, che associa la Provincia alla Croce Rossa. Vi si trovano altresì le buste dal fondo della Prefettura e del Comune contenenti documenti originali dei rapporti tra la Croce Rossa, il Comune e la Prefettura; non ultimo gli Stati di servizio dei soldati, tra cui quelli di Croce Rossa.

Durante l'incontro si analizzerà il contenuto delle prime Circolari della Croce Rossa e lo sforzo di promozione in favore dell’Associazione appena costituitasi che gli organi di governo rivolgono alla popolazione ed in particolare ai Comuni; per poi raccontare l’attività del Comitato fino alla Prima Guerra Mondiale, soffermandosi sulla Relazione sulla sua attività dal 1915 al 1920 e, infine, sulla persona del Dottor Vincenzo Baiocchi, eroe della Croce Rossa teramana.