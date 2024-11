LIBRI DI TESTO. APERTI I TERMINI PER LA RICHIESTA DELLA FORNITURA GRATUITA

L’Amministrazione informa che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di

cui alla L.448/98 relative alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti

della scuola secondaria di I e II grado per l’A.S. 2024/2025.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre la data del 14 febbraio 2025.

Destinatari del beneficio:

Destinatari del beneficio sono gli studenti che:

1. nell’A.S. 2024/2025 frequentano la scuola secondaria di I e II grado;

2. siano residenti nel Comune di Teramo

3. appartengono ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad €15.493,71 in corso

di validità al 31/12/2024; per le istanze presentate dal 01/01/2025 potrà essere

presentato anche un I.S.E.E. in corso di validità al 31/12/2025, se già in possesso.

Modalità di inoltro dell’istanza:

Le istanze dovranno essere compilate online connettendosi al Sito Istituzionale del

Comune di Teramo https://www.comune.teramo.it accedendo allo Sportello Telematico

Polifunzionale, sezione Servizi scolastici e per l'infanzia, Chiedere il rimborso dei libri di

testo (https://nginx.stu3-teramo.prod.globogis.srl/procedure%3Ac_l103%3Alibri.testo?

source=1752)

Per la compilazione della domanda online è necessario:

 essere in possesso di SPID o CIE Carta d’Identità Elettronica.

 essere in possesso di ISEE in corso di validità al 31/12/2024 (per le istanze presentate

dal 01/01/2025 potrà essere presentato anche un I.S.E.E. in corso di validità al

31/12/2025, se già in possesso)

AREA 1

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE –

ASILI NIDO – SERVIZI SCOLASTICI

 essere intestatari o cointestatari di codice IBAN per l’accredito del rimborso;

 fattura quietanzata intestata al beneficiario e riportante in dettaglio: l’indicazione

dell’alunno, della classe e della scuola frequentata, i titoli ed i prezzi dei volumi

acquistati e di altri contenuti didattici, anche digitali, (o in caso di fattura non

dettagliata la stessa potrà essere accompagnata da validi documenti contabili - es.

documenti di consegna - che rechino i titoli ed i prezzi dei volumi acquistati).

 ricevute o scontrini fiscali e transazioni che ne attestino il pagamento POS/contanti;

 di non aver usufruito di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per

l’acquisto dei libri di testo;

E’ ammessa anche la presentazione delle fatture o ricevute fiscali e relativa transazione,

rilasciate dai mercatini dei libri usati, purché munite del timbro del mercatino stesso e

contenenti l’indicazione dell’alunno, i titoli ed i prezzi dei volumi acquistati, supportate

dalla dichiarazione sostitutiva resa dal genitore o esercente la potestà genitoriale

dell’alunno, qualora minorenne, della spesa effettivamente sostenuta. In caso di acquisti

online è necessario allegare oltre alla fattura/documento di consegna, anche la relativa

transazione che ne giustifichi l’avvenuto pagamento.

E’ escluso dal rimborso l’acquisto di atlanti e/o vocabolari .

Per essere ammessi al beneficio l’indicatore della situazione economica equivalente

(I.S.E.E.) non dovrà superare l’importo di €15.493,71;

I richiedenti il beneficio dovranno essere necessariamente residenti nel Comune di

Teramo, condizione verificata dall’Ufficio “Pubblica Istruzione” del Comune di Teramo,

nonché dalle Autorità competenti.

E’ necessario precisare che saranno erogate le somme stanziate rimborsando l’intero costo dei libri a

tutti gli aventi diritto o, in caso di insufficienza di fondi, rimborsando secondo i seguenti parametri:

a) ISEE da €0,00 a €10.632,94 -- 100% della spesa sostenuta;

b) ISEE da €10.632,95 a €12.500,00 -- 70% della spesa sostenuta;

c) ISEE da €12.500,01 a €15.493,71 -- 50% della spesa sostenuta.

Si avverte che le percentuali di rimborso sopra riportate potranno essere proporzionalmente ridotte

nel caso in cui lo stanziamento risulti insufficiente a coprire l’intero fabbisogno delle richieste

provenienti da nuclei familiari in possesso di una situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

ricompresa entro il limite di €15.493,71.

Il Comune di Teramo provvederà alla materiale erogazione del beneficio alle famiglie

aventi diritto solo a seguito dell’accredito dei fondi concessi da parte della Regione

Abruzzo.

Tempi procedimentali:

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il procedimento può concludersi con il

silenzio assenso (art. 20 legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.) e quindi con l’ammissione al

beneficio, oppure con il motivato diniego da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

i tempi procedimentali vengono sospesi dalla comunicazione dei motivi ostativi

all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso di rigetto art. 10 bis legge 241/1990 e ss.mm.

ed ii.).

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis, raggiungibile al

numero di telefono 0861/324406 – mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per informazioni:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0861/324415

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 0861/324425