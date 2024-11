ENTRANO IN CASA DELLA MADRE DI UN CARABINIERE, MA ARRIVA IL FIGLIO E LI METTE IN FUGA DOPO UNA COLLUTTAZIONE

Nella serata di ieri, a Martinsicuro, in Contrada Civita, tre sconosciuti, a volto coperto e con i guanti , dopo aver forzato una finestra, posta al piano terra, sono entrati all’interno dell’abitazione di una anziana signora, madre di un Brigadiere dell’Arma, in servizio alla Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, che vive al piano superiore. I malviventi, con l’ausilio di attrezzi da scasso, hanno tentato di smurare una cassaforte. L’anziana donna, insospettita dai rumori molesti, ha sorpreso i ladri e, presa dal panico, ha urlato allertando il figlio, Carabiniere, in quel momento presente in casa. Prontamente intervenuto in soccorso della madre, ha ingaggiato una violenta colluttazione coi ladri, che si è conclusa con la loro fuga, lasciando sul posto gli arnesi da scasso utilizzati. A seguito della colluttazione, il militare ha riportato alcune ferite lacero contuse al volto, ed è stato trasportato al Pronto soccorso di Sant’Omero, e giudicato guaribile in 20 gg. di prognosi. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Teramo, per identificare i rapinatori.