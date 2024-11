TERAMANI COL NASO ALL’INSÙ PER I PASSAGGI DI UN C130 MILITARE A BASSA QUOTA

È partito da Livorno ed è passato più volte nei cieli di Teramo, il C130 dell’aeronautica militare che, intorno alle 14, ha destato curiosità in città. L’aereo, in volo relativamente basso, ovvero 4500 metri, con il caratteristico rumore delle sue quattro turboeliche. Si tratta di un aereo utilizzato soprattutto per il trasporto truppe e per l’aviolancio, di paracadutisti o materiali. La curiosa rotta seguita nel volo odierno, però, con i passaggi ripetuti nell’area delle province di Teramo, Ascoli e Perugia, farebbe pensare ad un volo di addestramento in area montana, ma anche a rilievi topografici.