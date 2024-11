"SIAMO FIGLI DEL DELFICO E FIGLI DI TERAMO, RIVOGLIAMO LA NOSTRA SCUOLA", NUOVA MANIFESTAZIONE DEGLI STUDENTI, LUNEDI 25 NOVEMBRE

Nuova manifestazione degli studenti del Delfico, lunedi 25 novembre alle ore 14,30 a piazza Dante, dopo le orecchie "sorde" dei politici, che non "mollano" sul vecchio stadio comunale (dovrebbero concederlo subito cosi come ha fatto il Prefetto con l'ex Consorzio Agrario, giusto sindaco D'Alberto?) negando ancora una volta spazi, che dovrebbero essere subito riconsegnati alla città e ai ragazzi rimasti orfani di una storica scuola. Non piace ai ragazzi del Delfico l'immobilismo di Provincia e Comune, e non va bene neppujre lo spazio della D'Alessandro scelta da D'Angelo, molto meglio piazzale San Francesco e quindi nuova manifestazione di protesta dei ragazzi che dicono: "Siamo figli del Delfico e figli di Teramo, rivogliamo la nostra scuola al centro della città".