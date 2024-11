CASA DI RIPOSO DE BENEDICTIS, PAGATI GLI STIPENDI AL 75%, SALTERA' QUELLO DI NOVEMBRE

Non c’è riposo… alla Casa di Riposo. Il passaggio dalla Cooperativa Polis a quelle che hanno vinto la gara ponte, sta creando qualche difficoltà, perché i dipendenti segnalano che sarebbe stato pagato solo il 75% degli stipendi ad ottobre, ma novembre si teme che non saranno pagati del tutto. Le nuove cooperative, infatti, entreranno a dicembre e quindi pagheranno lo stipendio da gennaio. Intanto, all'interno della struttura, questa situazione si riflette sulla qualità dell’assistenza, in danno degli anziani ospiti. Lenzuola in ritardo, quindi cambi difficili, cibo contato, lavanderia fuori uso. Il personale è letteralmente disperato e preoccupatissimo per il futuro.