UBRIACA, DEVASTA UN LOCALE E MORDE I CARABINIERI

Nella notte, i Carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, una donna, che in stato di ebrezza stava danneggiando un locale di piazza Garibaldi. All’arrivo dei Carabinieri li ha aggrediti con calci, sputi e morsi. Dopo una breve colluttazione i militari l'hanno immobilizzata. I Carabinieri sono stati ferit.