AUTOBUS IN RITARDO, PRENDE A PUGNI L’AUTISTA

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo, sono intervenuti in Piazza Garibaldi, perché un uomo, per il ritardo di un autobus di linea della società TUA, ha preso a pugni l’autista del mezzo, per poi darsi alla fuga. Le immediate indagini dei Carabinieri hanno consentito di identificare l’aggressor, che oltre ad essere denunciato sarà proposto per una misura di prevenzione. L’autista è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale di Teramo.