VIDEO / VIOLENZA SULLE DONNE. PRESENTATE TUTTE LE INIZIATIVE DEL BORSELLINO

Dal 24 al 30 novembre si celebra in tutto il mondo la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" istituita dall'assemblea generale dell'Onu nel 1999. In questi giorni, i governi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni, e le associazioni di vario genere sono invitate dall'Onu ad organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani.



ASCOLTA LEO NODARI E MARILENA ROSSI

Il "Premio Borsellino tutto l'anno" come di consueto chiede le proprie attività annuali organizzando la "Settimena contro la violenza sulle donne" che avrà questo programma:

Sabato 23 novembre ore 21 Kursaal Giulianova

teatro Kursaal teatro concerto dei "Fuori posto" ingresso libero

Lunedi 25 ore 10,30 incontro in diretta streaming su Radio Cerrano web tv con (replica ore 18 e ore 21)

Marilena Rossi - consigliera regionale

Marialuigia Orfanelli - consigliera comunale

Maria di Domenico - volontaria del Premio Borsellino

Martina Paesani - volontaria internazionale

Lunedi 25 ore 10,30 a Teramo incontri e letture negli istituti scolastici

- Liceo "Einstein" con Eleonora Magno - dirigente scolastica

Francesca Zanni sostituto procuratore

Paola Peluso - Giornalista

Tania Bonnici Castelli - componente c.p.o Te

- Di Poppa/Rozzi con

Caterina Provvisiero - dirigente scolastica

Amelide Francia avvocato

Federica Benguardato avvocato

Elisabetta Di Carlo - giornalista

Enzo Delle Monache scrittore

- Istituto Forti con

Letizia Fatigati - dirigente scolastica

Francesca Martinelli - volontaria del Premio Borsellino

Paola De Federicis - Avvocato, Presidente Acli

Lunedi 25 novembre ore 16,30 biblioteca "Delfico" Teramo

Martedi 26 ore 18,00 Sala Buozzi Giulianova

Giovedi 28 ore 18,00 Villa Filiani Pineto

Recital "I colori del silenzio" tratto da "Otto donne per un autore" di e con Enzo delle Monache

Sabato 30 novembre ore 11 Palazzo del mare di Roseto degli Abruzzi

Presentazione del libro "D'Amore D'Abruzzo" di e con l'imprenditore

Paride Vitale

Il premio Borsellino sarà inoltre a:

Pescara 25 novembre ore 10 Piazza Salotto Flash Mob; L'Aquila 26 novembre

Palazzo Margherita; Chieti 29 novembre ore 18,00 centro commerciale Megalò