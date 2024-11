E' MORTO IL 66ENNE CHE AVEVA DECISO DI SUICIDARSI DOPO LA MORTE DELLA MOGLIE

Si è spento questa mattina, al Mazzini il 66 anni, che aveva deciso di uccidersi, sparandosi qualche giorno fa (LEGGI LA NOTIZIA) in contrada Silvetta di Notaresco. Era stato ricoverato in condizioni gravissime. Stando alla ricostruzione dei fatti, l'uomo ha deciso di suicidarsi nel giardino della propria abitazione per il dolore e la depressione successivi alla morte della moglie, scomparsa due settimane fa.



SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ

SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.