VIDEO / TORNA TERAMO JAZZ (MA CON INFLUENZE ELETTRONICHE E TECHNO) QUATTRO SERATE A FINE DICEMBRE





Dopo il successo riscontrato nelle prime sette edizioni, l'Associazione Culturale Sciami P.A.V.S., in collaborazione con ACS Circuito Spettacolo Abruzzo Molise, Comune di Teramo, Consorzio BIM, Conservatorio “Gaetano Braga”, Fondazione Tercas, Garage 7/9 Culture Lab, ripropone la rassegna “Teramo Jazz”. I quattro concerti si terranno dal 19 al 27 dicembre, con apertura al Conservatorio “Gaetano Braga” per proseguire nella sede del circolo AICS “Garage 7/9” di via Vezzola 7.

Quest’anno il Festival, presentato questa mattina in conferenza stampa da Alessandro Scenna e Manuel Aceto dell’associazione Sciami Pavs e dall’assessore agli Eventi del Comune di Teramo Antonio Filipponi, si arricchisce andando oltre le tradizionali barriere del jazz per proporre progetti innovativi con influenze elettroniche e techno.



Si parte giovedì 19 dicembre, con un doppio appuntamento. Alle ore 19, al Conservatorio “Braga” con Gianluca Caporale 4et Orizzonti feat. Fabio Zeppetella. Si esibiranno Gianluca Caporale (sax), Roberto Tarenzi (Piano), Luca Bulgarelli (basso), Glauco Di Sabatino (batteria), Fabio Zeppetella (chitarra). Come da tradizione del festival, il primo degli appuntamenti in programma è dedicato ai musicisti del territorio teramano. In questa occasione il sassofonista teramano Gianluca Caporale presenterà a “Teramo Jazz” il nuovo progetto, edito da Emme Rec. Orizzonti, con musicisti d’eccezione e importanti esponenti del panorama jazzistico italiano.

A seguire, alle ore 23, presso il Circolo Aics, dj set OKAPI Naso nell’orecchio. DJAZZ, l’appuntamento con la musica elettronica del Festival Teramo Jazz, quest’anno ospita ØKAPI, al secolo Filippo Edgardo Paolini, musicista poliedrico che vanta collaborazioni da Caparezza a Mats Gustafsson. L’artista offrirà al pubblico la sua personale selezione musicale frutto di una lunga e attenta ricerca e composizione. Il Dj set così concepito non è più limitato al solo intrattenimento, ma diventa un vero e proprio concerto di musica elettronica, oltre che un’occasione di conoscenza e diffusione di nuova musica.



Secondo appuntamento venerdì 20 dicembre, alle ore 22, presso il circolo Aics si esibirà in anteprima assoluta la nuova formazione in sestetto DON KARATE, formata da: Stefano Tamborrino (batteria, synth, voci), Simone Graziano (synth), Francesco Ponticelli (basso), Nazareno Caputo (vibrafono, synth), Marina “Otualf” Grieco (flauto, voce) Daniele biondi (visual e video mapping).

Il progetto nasce da un’idea di Stefano Tamborrino, uno dei batteristi jazz più richiesti e apprezzati d’Italia, che vanta collaborazioni con musicisti del calibro di Stefano Bollani, David Binney, Louis Cole e Giovanni Truppi. Una musica lontana dal virtuosismo, ma volta a creare un’esperienza ritmica, armonica ed emotiva, piena di influenze hip-hop, elettroniche, groove spezzati, che coinvolgerà gli spettatori. Il progetto è stato accolto con molto entusiasmo nei migliori festival Jazz e club di musica alternativa d’Italia.



Venerdì 27 dicembre, alle ore 22, sempre al Circolo Aics il trio T.U.N. Torino Unlimited Noise: Gianni Denitto (sax) - Fabio Giachino (synth) - Mattia Barbieri (batteria), gruppo che supera i confini dei generi musicali fondendo i ritmi techno con il jazz. La band, che si è esibita nei migliori festival e club europei, collabora stabilmente con il cantante Dub FX con cui hanno suonato live per Eurovision Village Stage, Schwerin City Fest, Alta Felicità Fest, Peckham Levels di Londra, Band On The Wall di Manchester. Nel 2022 hanno composto l’inno per i campionati europei di nuoto di Roma e il brano “Sahara” è stato selezionato come sigla del podcast RAI “Ragazze con la pistola”.



Il prezzo dei biglietti, per ciascun appuntamento del Festival, è di 11 euro, per i concerti presso il Circolo Aics (ingresso riservato ai soci, costo tessera annuale 5 euro) inclusivo di una consumazione.

Biglietteria: https://biglietteria.acsabruzzomolise.org/

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; http://sciamipavs.org/