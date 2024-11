"SALVIAMYAN!O IL DELFICO RYAN!", FRANCO ESPOSITO SCRIVE A D'ANGELO: " RENDA PUBBLICO L'ESITO DEI SONDAGGI"

Salviamo il Delfico Ryan! Le dichiarazioni pubbliche del Presidente D'Angelo durante l'incontro di ieri in Provincia lasciano perplessi e sgomenti quanto hanno a cuore le possibilità di sopravvivenza della città di Teramo e della sua comunità.

Dieci giorni fa (11 Novembre 2024) , riservatamente e via pec, avevo inviato al Presidente una lettera , accorata quanto garbata, invitandolo a riflettere sulla necessità di una sollecita riapertura del 'Delfico' per GLI STUDENTI e NON per LE IMPRESE.

La lettera, ancora una volta, è rimasta senza risposta. Come lo sono stati gli appelli rivolti il 9 ed il 23 Ottobre alle Autorità tutte.La rendo ora pubblica per spronare per l'ennesima volta le Autorità ad una riflessione su valori etici, culturali, formativi, che non possono essere BARATTATI con la necessità (economico-finanziaria-burocratica) di SPENDERE 24 milioni di euro !! (Come ? Per che cosa ?). Dobbiamo spiegarlo a tutti, pubblicamente e con determinazione ; e TUTTI devono riflettere, senza farsi abbindolare da fumosi discorsi emergenziali.

La stampa ha un valore determinante . Siate vicini alla città ed alla sua comunità. Grazie.

Franco Esposito